Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, sono intervenuti ieri nella zona verde alle pendici del olle del Gianicolo, nel centro di Roma. Qui, a ridosso dell'Università Pontificia in via Urbano VIII, era nato un insediamento abusivo dove avevano trovato rifugio diversi senza fissa dimora. Qui, protetti dalla vegetazione, avevano organizzato un vero e proprio accampamento con baracche, tende, materassi e reti. L'operazione è stata supportata dall'Ama che ha sgomberato l'area dai resti dell'accampamento.

"Gli occupanti, circa 6 persone di nazionalità straniera, tutte identificate, avevano costruito circa 6 giacigli, utilizzando tende e mezzi di fortuna. – si legge in una nota – I rifiuti e le strutture abusive sono state convogliate a discarica, e le persone presenti si sono allontanate spontaneamente. Al termine dello sgombero è stata effettuata una estesa ricognizione su tutte le aree verdi del Gianicolo che ha permesso di rimuovere i resti di altri bivacchi e rifiuti, alcuni trovati in prossimità delle bocche per l'areazione del sottostante parcheggio".