Esercito nei campi rom al posto dei Vigili Urbani. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri mattina a Palazzo Valentini. La decisione è sostenuta anche dal Campidoglio, tanto che la sindaca Virginia Raggi ha già incontrato il comandante della Brigata Sassari, il generale Andrea Di Stasio, con il quale ha discusso i termini dell'operazione. Finora sono stati i Vigili Urbani a presidiare i campi rom 24 ore su 24, con diversi problemi: più volte, infatti, hanno detto di non voler più prestare questo tipo di servizio. "Non è più tollerabile l’inerzia da parte dell’amministrazione su questo grande problema – aveva detto Stefano Lulli, segretario romano di Ospol Csa a Radio Cusano Campus – Non ci vogliamo sottrarre al nostro dovere ma vogliamo farlo in un altro modo. Nell’autunno scorso eravamo arrivati alla soluzione del presidio mobile con il comandante generale del corpo di Maggio ma improvvisamente pochi giorni fa una circolare riconfermato il presidio statico".

Esercito nei campi rom: si inizia da via Salviati e Castel Romano

Adesso questo compito è stato dato all'esercito: questo sarà operativo a partire da marzo, mese in cui avrà il via questa nuova operazione. Il primo campo dove sarà messa in campo questa sperimentazione è quello di via Salviati, nel quadrante Est della capitale. Seguirà poi Castel Romano (l'insediamento più grande di tutta Italia). I militari impiegati saranno 39. Inizialmente alcuni vigili rimarranno nel presidio, ma si tratta di una cosa temporanea: nel giro di pochi mesi, infatti, tutto dovrebbe essere lasciato in mano alle forze armate. E proprio il campo di Castel Romano è uno dei primi che Raggi ha deciso di smantellare entro il 2021, per l'attuazione del Piano Rom. Per adesso non è stata ancora trovata una soluzione alternativa per le famiglie e le persone che vivono all'interno del campo.

