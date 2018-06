Giallo a Valmontone. Un uomo di 33 anni è stato ritrovato senza vita la scorsa notte, all'interno della sua abitazione in via Tota, ai Castelli Romani. I carabinieri hanno scoperto il cadavere riverso a terra con addosso segni che fanno pensare a una probabile violenza, forse uno strangolamento. La vittima, un camionista di nazionalità albanese, non era molto conosciuto in zona proprio a causa del suo lavoro che lo costringeva lontano per molto tempo dal paese in cui era residente. A dare l'allarme alcuni conoscenti che, non vedendolo da giorni, si sono insospettiti e hanno segnalato la cosa alle forze dell'ordine. Sono aperte le indagini e gli investigatori non escludono al momento nessuna pista, anche se si propende per morte violenta.

Uomo di 33 anni morto in casa a Valmontone

Dopo l'allarme dei conoscenti della vittima, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118 che sono entrati nell'abitazione segnalata attraverso una finestra. Secondo le informazioni ricevute, all'interno tutto sembrava in ordine. I militari hanno trovato il cadavere dell'uomo senza vita a terra. Inutili i soccorsi, la vittima era probabilmente morta da alcune ore. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso ed è arrivato il medico legale per il riconoscimento del cadavere.