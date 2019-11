in foto: Immagine di repertorio

Traffico in tilt sulla autostrada A1 Milano-Napoli per un brutto incidente avvenuto tra Ferentino e Frosinone nella mattinata di oggi, venerdì 1 novembre. Un camion si è ribaltato mentre era in viaggio in direzione sud all'altezza del km 626.

Incidente sulla A1 tra Ferentino e Frosinone: camion ribaltato, traffico in tilt

Il carico è finito sparso sulla carreggiata e immediatamente si sono create code lunghe fino a quindici chilometri circa. Attornoa la coda era già di 7 chilometri tra Ferentino e Ceprano. Il veicolo, che trasportava un carico di olive, avrebbe urtato lo spartitraffico, disperdendo le casse su entrambe le carreggiate. Gli effetti sul traffico si sono avvertiti in entrambe le direzioni di marcia. Attorno alle 10.30 il traffico scorreva ancora molto lentamente, a velocità attorno ai dieci chilometri orari.

Il consiglio per gli automobilisti in viaggio in direzione di Napoli è di uscire a Ferentino e seguire le indicazioni per la SS6 Casilina, quindi rientrare in autostrada a Ceprano. Per chi ha già superato il casello di Ferentino si raccomanda di uscire a Frosinone e seguire lo stesso percorso. L'indicazione per le lunghe percorrenze verso Napoli è di uscire a Ferentino e seguire le indicazioni per Sora-Cassino, quindi rientrare in autostrada a Cassino. Il personale di Autostrade per l'Italia è intervenuto sul posto insieme alle forze dell'ordine per il ripristino della normale viabilità.