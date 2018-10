in foto: Immagine di repertorio

Un camion si è ribaltato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. L'incidente è avvenuto al chilometro 19,500, nei pressi dell'uscita Salaria. Il mezzo pesante ha sbandato, poi, ha riversato in strada il carico che trasportava e che ha invaso la carreggiata dove transitano i veicoli ad alta velocità. Anas comunica che il traffico al momento è deviato nella sola corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la circolazione e per consentire la riapertura completa della carreggiata nel più breve tempo possibile. In corso le operazioni di rimozione del camion incidentato e del carico che impedisce il transito delle auto.

Camion ribaltato sul Gra: traffico in tilt e code

Il camion ribaltato sul Gra ha provocato disagi agli automobilisti e problemi alla circolazione dei veicoli su una strada altamente trafficata che ruota a doppio anello intorno alla Capitale e che collega con la provincia. Su Twitter Luce Verde Roma ha comunicato "code tra via Cassia e via Salaria" e ha raccomandato a chi si trova a viaggiare in prossimità del tratto interessato a prestare la massima attenzione.