in foto: Foto Facebook dal gruppo ’Terracina: Segnalazioni e denunce pubbliche’

Questa mattina, intorno alle 5.30, un camion dedito alla raccolta dei rifiuti nel comune di Terracina è andato a fuoco sulla via Pontina, diffondendo una nube di fumo acre in tutta la zona e allarmando i residenti, usciti dalle proprie abitazioni per vedere cosa stesse succedendo. A prendere fuoco è stato un camion della ditta De Vizia, azienda campana che si occupa della raccolta rifiuti in diversi comuni d'Italia, tra cui anche quello di Terracina. Il mezzo era impiegato nel normale giro di raccolta quando, per cause ancora da accertare, si è incendiato. Le lingue di fuoco, ben visibili nel buio, sono state domate dal personale della ditta, che si sono subito messi al lavoro per evitare che la situazione degenerasse e finisse in tragedia. Nell'operazione sono stati aiutati dai Vigili del Fuoco, giunti velocemente in supporto per domare le fiamme.

Camion rifiuti in fiamme sulla Pontina, lingue di fuoco vicine al centro cittadino

Non sono ancora note le cause dell'incendio e perché, di punto in bianco, il mezzo della raccolta rifiuti abbia preso fuoco. La ditta avrebbe fatto sapere al Comune di Terracina che si sarebbe trattato di un caso di autocombustione, come quelli che spesso si verificano sui mezzi pubblici a Roma. Il rogo si è sviluppato all'altezza del chilometro 106 e 200 della via Pontina, vicino al centro cittadino: fortunatamente, data anche l'ora in cui le fiamme si sono scatenate, non sono stati registrati feriti né intossicati dal fumo. Il camion, completamente distrutto, è stato poi portato via con un carro attrezzi: ancora non è chiaro se saranno disposti ulteriori accertamenti sul mezzo per verificare le cause della combustione.