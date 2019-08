in foto: I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento

Un autocompattatore di Ama è andato a fuoco nella mattinata di oggi – giovedì 29 agosto – mentre era in servizio per le strade di Roma. Erano circa le 11.30 quando l'incendio si è sviluppato a bordo del mezzo mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti su via Aurelia all'altezza del civico 551, all'incrocio con via Alberico Gentili. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, che è stato gravemente danneggiato dall'incendio. Non si registrano fortunatamente feriti né intossicati: il conducente è riuscito a scendere prima che il fumo invadesse l'abitacolo e a dare l'allarme inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con il tratto di strada interessato chiuso in entrambe le direzioni per rendere possibili le operazioni di spegnimento in sicurezza. Successivamente è stato istituito il senso unico alternato per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla sede stradale e rimuovere il mezzo andato a fuoco.