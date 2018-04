Notte di violenza nella movida romana: un uomo di 37 anni è stato aggredito a calci e pugni e poi rapinato del suo cellulare all'esterno di una discoteca in via di Monte Testaccio, dove ci sono numerosi locali. Due cittadini egiziani di 19 anni sono invece finiti in manette. I due 19enni hanno atteso l'uomo all'esterno della discoteca e, dopo averlo seguito, lo hanno strattonato da dietro, facendolo cadere per terra: quando il 37enne era sull'asfalto, i due hanno cominciato a colpirlo con calci e pugni, prima di strappargli dalle mani lo smartphone e il portafogli e di darsi alla fuga.

È stata la vittima ad allertare il 112: sul posto sono giunti i carabinieri della stazione Roma Aventino, che hanno raccolto la testimonianza del 37enne e cominciato subito le ricerche degli aggressori. I due egiziani sono stati rintracciati nei vicoli adiacenti al luogo dell'aggressione, identificati e fermati dai militari dell'Arma, che hanno anche recuperato la refurtiva, restituendola al legittimo proprietario. I due 19enni sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, dove restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.