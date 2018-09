in foto: Vespa velutina a destra e calabrone a sinistra (immagine di repertorio)

Paura a Grottaferrata dove un residente è finito in choc anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone. Due nidi sono stati trovati in via Cardinal Bessarione, nel tratto che parte da via Campovecchio in direzione di via Castel de’ Paolis, zona Valle Marciana. I cittadini dei castelli Romani sono in allerta dopo la comunicazione del sindaco Luciano Andreotti, che sulla sua pagina Facebook ha reso noto l'accaduto scrivendo: "Invito la cittadinanza tutta a prestare molta attenzione". Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino sarebbero calabroni asiatici, motivo per il quale è stata "richiesta l'emergenza sanitaria e l'intervento dei vigili del fuoco". Ma dalla Asl Rm 6 non sono ancora arrivate conferme. Non è chiaro dunque se si tratti di una specie esotica particolarmente pericolosa per la sua puntura o se il malcapitato sia semplicemente un soggetto sensibile e allergico. In ogni caso, l'amministrazione comunale si è subito attivata per la rimozione dei nidi e la messa in sicurezza dell'area in cui gli insetti potrebbero trovarsi.

Cos'è il calabrone asiatico

Il calabrone asiatico, conosciuto anche come vespa mandarinia, è il calabrone più grande del mondo, nativo in Asia orientale. Vive nelle zone temperate e tropicali: si può trovare in Corea, Cina, Taiwan, Indocina, Nepal, India, Sri Lanka e nelle aree montane del Giappone. Ha la testa color arancione, il suo corpo è lungo circa 50 millimetri, con un'apertura alare di circa 76. Le regine possono raggiungere una lunghezza di 55 millimetri.