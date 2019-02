in foto: Cake Star, il programma condotto da Damiano Carrara e Katia Follesa, farà tappa anche a Roma

Sarà dedicata a Roma una delle puntate della seconda stagione di Cake Star: Pasticcerie in sfida, il programma condotto da Katia Follesa e dal pasticcere Damiano Carrara. Ogni volta tre pasticceri si sfideranno per accedere alla prova finale e vincere l'ambito premio di miglior pasticceria della loro città. Cake Star: Pasticcerie in sfida va in onda ogni venerdì su Real Time alle 21.10. I pasticceri, come sapranno i fan del programma, verranno inizialmente giudicati da Katia, Damiano e dai loro avversari per l'aspetto della loro pasticceria, il cabaret di paste e il loro ‘pezzo forte'. I primi due si sfideranno per il trofeo di Cake Star e per un premio in denaro di 2mila euro. Le città dove faranno tappa la presentatrice e il pasticcere in questa seconda stagione sono Genova, la Versilia, Lecce, Bergamo, Trieste, Modena, Perugia, Siracusa, Padova, Salerno e per l'appunto Roma. Se l'ordine delle puntate sarà proprio questo, quella dedicata alla Capitale sarà l'ultima puntata della seconda stagione di Cake Star. Le pasticcerie che si sfideranno a Roma non sono ancora state rese note.

Chi è Damiano Carrara

Damiano Carrara è nato il 22 settembre 1985 a Lucca. Nel 2012 insieme al fratello più piccolo apre una piccola pasticceria in California davanti al ristorante dove lavorava. In televisione è anche giudice di Bake Off Italia, il talent show condotto da Bendetta Parodi. Per il momento in California ha aperto due pasticcerie, una a Moorpark, a ovest di Los Angeles e una ad Agoura Hills, sempre nei dintorni della metropoli americana.