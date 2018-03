Un grave incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – martedì 13 marzo – su via Cavour all'altezza del quartiere Monti, in pieno centro a Roma. Qui attorno alle 10.00 un uomo in sella alla sua bicicletta è caduto battendo violentemente la testa. Soccorso dal personale del 118 giunto sul luogo è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dove è ricoverato.

Nessun coinvolgimento di altri mezzi nell'incidente

Ancora non è chiaro perché il 63enne ha perso il controllo della bicicletta, mentre pedalava in discesa in direzione Fori Imperiali. Gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno ascoltato diversi testimoni che hanno assistito alla rovinosa caduta, e da quanto risulta al momento non sono stati coinvolti nella dinamica dell'incidente altri veicoli o persone.