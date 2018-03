Paura nel pomeriggio di oggi nella Basilica di San Pietro a Roma, il luogo simbolo della cristianità. Secondo quanto riportato da diversi mezzi di informazione e poi confermato dal direttore della sala stampa Vaticana, all'inizio della navata laterale della Basilica, qualche metro più avanti rispetto alla cappella che ospita la celebre "Pietà" di Michelangelo, sarebbero caduti alcuni calcinacci. Si tratterebbe di pezzi di stucco, che si sono staccati dal rivestimento angolare di un pilastro e sono caduti sul pavimento tra i turisti che in quel momento affollavano il monumento, uno dei più visitati della Capitale e del mondo.

La Basilica domani sarà regolarmente aperta

Fortunatamente nessuno tra i presenti ha riportato conseguenze a livello fisico: per i visitatori solo molto spavento, ma anche l'opportunità di immortalare con le immancabili macchine fotografiche e gli altrettanto immancabili smartphone un soggetto diverso rispetto a quelli tradizionalmente fotografati nella Basilica, e cioè i pezzetti di stucco sul pavimento. L'episodio è avvenuto verso le 17: il direttore della sala stampa Vaticana, Greg Burke, ha confermato l'episodio spiegando che la zona in cui si è verificato il crollo è stata subito chiusa al pubblico, mentre la Basilica è rimasta aperta. Lo sarà regolarmente anche domani: alcuni operai stanno infatti lavorando per mettere in sicurezza il rivestimento angolare del pilastro da cui si sono staccati i pezzi di stucco.