in foto: Piazza Venezia – Foto di Simona Berterame/Fanpage.it

Cadono calcinacci in piazza Venezia, nel cuore di Roma. Nessun ferito, fortunatamente, ma sul marciapiede interessato dalla caduta in quegli istanti stavano camminando diversi turisti. Il distacco si è verificato dal tetto di un palazzo all'angolo con via Cesare Battisti, lato est della piazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di piazza Venezia, che hanno messo immediatamente in sicurezza l'area con una transenna. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Il marciapiede è stato chiuso al transito dei pedoni. Ignote per il momento le cause della caduta di calcinacci, forse dovute all'accumulo di neve di domenica notte, ma si tratta solo di una prima ipotesi che dovrà essere verificata dai tecnici del Comune e dai pompieri.

Stamattina fuga di gas in centro.

Sempre nel centro storico di Roma questa mattina sono state evacuate due palazzine e alcuni negozi a scopo precauzionale. In via della Fossa nella zona di via del Governo vecchio si è verificata infatti una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. L'area è stata messa in sicurezza.