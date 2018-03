in foto: Foto dal gruppo Facebook – Infernetto Social

Un pino marittimo alto circa 25 metri è caduto in via Ermanno Wolf Ferrari, zona Infernetto a Roma. La strada è stata chiusa al traffico e i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuoverlo dalla carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Stando a quanto comunicano i vigili del Fuoco sono stati oltre settanta gli interventi per problemi legati alle forti piogge e raffiche di vento. Il 70 per cento, specificano i pompieri, hanno riguardato proprio problemi riguardanti piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti a infiltrazioni d'acqua nelle strade e nei terrazzi, caduta di alberi e rami. Intanto sempre a causa del maltempo, informa in una nota Astra Infomobilità, sono stati soppressi i collegamenti con le isole pontine. In particolare è stata cancellata la corsa Laziomar Formia-Ventotene delle 15.30 di oggi, e quelle Ventotene-Formia delle 06.45 e Ponza-Formia delle 07.45 di domani non verranno effettuate. Per lo stesso motivo oggi era già stata soppressa la corsa Formia-Ponza delle 14.30.