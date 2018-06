È scivolata in una scarpata mentre cercava di recuperare il telefonino. Una ragazza di 16 anni ha fatto un volo di 100 metri, ad attutire la caduta, miracolosamente, è stata una rete abbandonata sulla parete della montagna. Paura a Vallepietra, borgo medievale della Città metropolitana, al confine con la provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile, insieme a un elicottero, per agevolare le operazioni di soccorso. L'intervento non è stato facile a causa del luogo impervio. Grande lo spavento ma anche il sollievo della giovane che si è salvata e il terribile episodio ha avuto un lieto fine. Dopo le operazioni di recupero e messa in sicurezza, la 16enne è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata per tutti gli accertamenti del caso e per verificare che non avesse subito traumi gravi oltre alle escoriazioni, graffi e contusioni.

L'incidente: 16enne cade in un burrone

Erano circa le ore 18 quando la giovane si trovava nei pressi del Santuario della Santissima Trinità. Secondo le informazioni raccolte, sembrerebbe che la 16enne si sia sporta sulla parete scoscesa per recuperare lo smartphone cadutole di mano. A farle perdere la presa sarebbe stato un movimento improvviso. Fortunatamente il suo corpo ha trovato un ostacolo durante la caduta: una rete abbandonata sulla parete della montagna l'ha bloccata. I suoi vestiti sono rimasti impigliati tra le maglie metalliche e hanno evitato uno schianto che le sarebbe costato la vita. Sotto di lei, sospesa nel voto, assicurata soltanto a quel rifiuto gettato lì per caso, incombevano ben altri 200 metri.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso sono state complicate a causa del luogo impervio e i militari hanno messo a punto un sistema improvvisato e adattato al caso ma che si è rivelato vincente: i pompieri hanno organizzato una sorta di tiro alla fune. I vigili del fuoco sono scesi nei precipizio calandosi con una corda, hanno imbracato la giovane e chi è rimasto sopra ha tirato. Poi, è stata tratta in salvo e messa in sicurezza.

Salvata da una rete

In rete tanti i commenti entusiasti di una tragedia sventata e lo stupore del fatto che a salvarla sia stato un rifiuto, gettato li per caso: "Effettivamente, visto che è accaduto all'altezza del santuario della Santissima Trinità, si può davvero parlare di miracolo. E veramente certe cose accadono per vie misteriose: l'oggetto di una cattiva azione, la rete del letto buttata tanti anni fa da un vandalo nel burrone in sfregio della natura e del luogo, è poi diventata un insperato mezzo di salvezza! Non tutto il male viene per nuocere……davvero".