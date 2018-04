Una gita fuori porta di un gruppo di amici, che aveva deciso di approfittare del bel tempo per una scampagnata di 25 aprile nella zona di Santa Maria Galeria nel giorno, è finita con un ricovero in codice rosso per una di loro. La ragazza, 28 anni, si è sporta dal sentiero dove stavano camminando, precipitando in un fosso sul fondo del quale scorre il fiume Arrone.

Immediatamente gli amici hanno allertato i soccorsi chiamando il centralino del 119. Sul posto è giunto il persone del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio che, coadiuvato dai vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118, ha recuperato la ragazza priva di sensi.

"L'infortunata, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata trasportata in barella in un punto libero dalla vegetazione dove è stata poi recuperata in elicottero tramite verricello e infine elitrasportata in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma". Da quanto si apprende non è in pericolo di vita.