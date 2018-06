È morto nel pomeriggio di ieri Massimiliano Milotti in un incidente stradale sul lungotevere, a due passi da Porto di Ripa Grande. L'uomo, 35 anni, ha perso il controllo del suo scooter Honda Sh finendo per schiantarsi sull'asfalto. Quando i soccorsi sanitari del 118 sono giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Da quanto accertato finora nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi a due o quattro ruote. Massimiliano avrebbe quindi perso il controllo del mezzo autonomamente, sarà l'autopsia ad accertare se sia trattato di un malore o di una distrazione fatale, mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro per accertarne il funzionamento.

La morte dell'uomo è poi corredata da una tragica coincidenza: 9 anni fa, poco distante dal luogo dell'incidente, sempre sul lungotevere, investiva una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 21 anni, dandosi poi alla fuga. Fermato dopo diversi giorni di ricerca, confessò di essere scappato senza prestare soccorso e di essersi messo ubriaco al volante dopo una serata passata in una discoteca di Testaccio. Irene Morabito rimase gravemente ferita e per lunghi giorni lotto tra la vita e la morta in coma. Sono già 80 dall'inizio dell'anno le persone che hanno perso la vita sulle strade della capitale.