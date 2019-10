in foto: Foto di repertorio

Un bambino di 11 anni di Piedimonte San Germano, provincia di Frosinone, è in gravi condizioni dopo essere caduto e aver sbattuto con violenza la testa. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale Santa Scolastica di Cassino e poi è stato trasferito con un'eliambulanza al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni sono gravi ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Stando a quanto ricostruito, il bambino stava giocando e sarebbe caduto da un muretto. Un caso simile è capitato a un uomo di 55 anni, salito su una scala e caduto a terra dopo un improvviso malore. Anche lui è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I e anche le sue condizioni sono gravi.

Incidente a Cassino, un ragazzo rischia di perdere una gamba

A Cassino, provincia di Frosinone, un ragazzo di 16 anni rischia di perdere una gamba in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Di Biasio. Stando a quanto si apprende, il giovane avrebbe perso il controllo della sua motocicletta e si sarebbe schiantato su alcune automobili parcheggiate. La dinamica è ancora di ricostruire, ma sembrerebbe che la moto si sia scontrata con una Fiat Panda nei pressi della facoltà di Ingegneria dell'Università di Cassino. Un giovanissimo barista è uscito immediatamente in strada per prestare i primi soccorsi al ferito e ha cercato di tamponare l'emorragia dalla gamba prima dell'arrivo degli operatori sanitari del 118. Come detto, il 16enne rischia di perdere una gamba.