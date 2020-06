Un operaio è caduto da un'impalcatura a Ostia ed è morto. Stando a quanto si apprende, stava effettuando lavori di ristrutturazione in un condominio di via Umberto Grosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia, la Asl e il nucleo infortuni sul lavoro della Procura di Roma. Il cantiere è stato sequestrato. La vittima è un operaio italiano di 59 anni, Carlo Picchereddu. Il corpo dell'uomo è stato trasportato al Policlinico Gemelli per l'autopsia. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto un volo da un'altezza di 10 metri per cause ancora da accertare.

Furlan (Cisl): "È strage quotidiana nei luoghi di lavoro"

"Ancora un operaio morto sul lavoro, precipitato da una impalcatura ad Ostia. È una strage quotidiana nei luoghi di lavoro. Non può bastare il doveroso cordoglio o indignarsi. Bisogna mobilitarsi, far rispettare le regole ovunque, sollecitare più controlli per fermare questa carneficina", ha scritto su Twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. Questo il commento di Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl: "Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. L'UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell'operaio di 59 anni, morto cadendo da un'impalcatura a OSTIA, sul litorale di Roma. Una tragedia inaccettabile per cui è necessario implementare una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, più formazione e controlli, soprattutto laddove si svolgono mansioni a rischio infortuni. L'UGL è in tour con la manifestazione ‘Lavorare per Vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle ‘morti bianche'. Non si può continuare a morire con una tale facilità, dobbiamo dire basta a queste stragi silenziose e continue".