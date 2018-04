Paura, nella notte, per una donna che stava passeggiando in via Porta Cavalleggeri a Roma, in zona Valle Aurelia, a pochi passi da San Pietro, che ha subito un tentativo di scippo ed è stata scaraventata sull'asfalto, rimediando un trauma cranico. Alla scena hanno assistito gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato, che subito si sono adoperati per soccorrere la vittima e cercare di fermare l'aggressore, che nel frattempo si era dato alla fuga. Dopo un inseguimento durato pochi metri, i poliziotti sono riusciti ad acciuffare lo scippatore, un cittadino nigeriano di 44 anni, portato in commissariato e, dopo le formalità di rito, arrestato con le accuse di tentata rapina e lesioni personali.

La donna, invece, soccorsa dai sanitari del 118, è stata invece trasportata nel più vicino ospedale, dove le è stato riscontrato un trauma cranico giudicato guaribile in 7 giorni. Ai poliziotti giunti nel nosocomio, la donna ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle dal malvivente che, nel tentativo di rubarle la borsa, l'ha minacciata e scaraventata per terra.