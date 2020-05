in foto: Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un appartamento in via Al Sesto Miglio in zona Tomba di Nerone. Secondo le informazioni apprese si tratta di un sessantatreenne di origini iraniane. A dare l'allarme un suo amico, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, è andato a trovarlo direttamente a casa. Dal racconto dell'uomo la porta dell'abitazione era aperta e, dopo aver bussato senza aver udito risposta, è entrato, trovandosi davanti una scena drammatica. L'amico era a terra, esanime, non c'era purtroppo più nulla da fare. Subito ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

A trovare l'uomo morto un amico

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato del Commissariato Flaminio. I poliziotti sono entrati all'interno dell'abitazione nel quadrante Nord della Capitale, e hanno trovato l'uomo riverso sul pavimento. L'amico ha raccontato agli agenti di aver notato al suo arrivo la porta di casa aperta e di averlo visto a terra in salotto, accanto al divano.

Disposta l'autopsia per le cause del decesso

Presente per i rilievi di rito la Scientifica, da un primo esame sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia, che rivelerà le cause del decesso. I risultati degli esami autoptici potranno aiutare chi indaga a far luce sull'accaduto.