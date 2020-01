in foto: Foto di Food Festival

Cacio e Pepe Festival è l'appuntamento irrinunciabile per gli amanti del tipico piatto della cucina romana. L'evento, promosso da Food Festival, è in programma per questo fine settimana, il 17, 18 e 19 gennaio da Eataly, in Piazzale 12 Ottobre 1492, in occasione del suo tredicesimo compleanno. Venerdì e sabato l'orario del festival va dalle ore 19 alle 24 mentre domenica con due fasce, a pranzo, dalle 12 alle 16, a cena dalle 18 alle 20. "Una vera e propria celebrazione di un piatto che nella Capitale è considerato ‘sacro' spiegano gli organizzatori dell'evento. Ospiti attesi cuochi di ristoranti e osterie storiche della città.

Cacio e Pepe Festival a Roma: il menù

Tra i piatti da gustare, tutti rigorosamente a base degli ingredienti caratteristici della ricetta, tonnarelli, il ravioli, supplì, gnocchi, polpette, carciofi, fettuccine e tanto altro. L'ingresso all'evento è gratuito ed è possibile acquistare i piatti degli chef ospiti tramite gettoni dal valore di 2 euro l'uno. Ristoranti e osterie che parteciperanno sono Felice a Testaccio, Pastificio Secondi, Fratelli Mori, Osteria Circo, Brado, Trattoria Verbano, Manforte e Forno Monteforte. Daranno prova della loro abilità con realizzando gustosissimi e sfiziosi piatti. Qui il menù completo.

Cacio e Pepe Festival a Roma: il programma

Venerdì 17 gennaio l'evento si apre alle ore 19, con il brindisi al 3 piano, a seguire il contest “E tu che Cacio e Pepe sei?”, con le blogger: Elisa Ceccuzzi di Kitty’s Kitchen, Laura Conforti di LadFoodie, Fedora D’Orazio di Cappuccino e Cornetto e Ada Parisi di Siciliani Creativi in Cucina e un corso di cucina romana (a pagamento). Sabato 18 gennaio alle ore 20.30 l'incontro ‘Cacio e pepe: storia e bontà' sulla nascita del piatto che affonda le radici nella transumanza dei pastori dell'agro romano, che riempivano la bisaccia di alimenti calorici e a lunga conservazione come il pecorino, il pepe e la pasta. A fare da cornice alle abbuffate una ricca programmazione musicale e tanti altri appuntamenti in programma.