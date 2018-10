È Stefano Bernardoni il cacciatore morto a causa di un colpo, probabilmente partito per sbaglio dal suo stesso fucile. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina nel territorio del basso Lazio, a Cisterna di Latina. L’uomo, 56 anni, lavorava in un'impresa di pompe funebri ed era residente in zona. La comunità si è stretta attorno al dolore dei famigliari per la perdita improvvisa del loro caro. Stefano era uscito di casa molto presto, insieme a un amico per una battuta di caccia in un terreno poco distante dalla sua abitazione. A ferirlo mortalmente, per dinamiche ancora in via d'accertamento, un colpo partito dall'arma che portava con sé. Un colpo all'emitorace destro che è risultato fatale e che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, giunti sul posto che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Sulla vicenda sta indagando il sostituto procuratore Valerio De Luca che coordina i carabinieri di Cisterna ed Aprilia, i primi ad intervenire sul posto dopo la segnalazione. Le indagini sono in corso per far luce sull'accaduto.