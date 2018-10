Tragedia durante una battuta di caccia a Cisterna di Latina. Un 56enne è morto dopo essersi sparato con il suo stesso fucile. È successo nella mattina di oggi, mercoledì 17 ottobre. Secondo le prime informazioni ricevute, si tratterebbe di un incidente: il colpo sarebbe partito per sbaglio dalla canna del suo fucile, ferendolo a morte. L'uomo si trovava fuori per una battuta di caccia con un amico nelle campagne al confine con il Comune di Velletri. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il colpo lo ha ferito all'emitorace destro, uccidendolo. Il compagno, resosi conto di quanto successo, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto e ha tentato in ogni modo di rianimarlo ma per la vittima non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Il 56enne a seguito della ferita ha perso molto sangue e non è stato possibile salvarlo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cisterna e del reparto territoriale di Aprilia, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento gli investigatori appaiono convinti che si convinti che la vittima abbia fatto tutto da sola e che il dramma sia stato dunque causato esclusivamente da un incidente autonomo. Sono in corso ulteriori verifiche. Il medico legale ha svolto un primo esame sulla salma, in attesa che sia effettuata l'autopsia, disposta dalla Procura di Latina. Sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici per saperne di più.