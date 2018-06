Si sono ritrovati davanti Matteo Salvini, neo vicepremier e Ministro dell'Interno, nonché leader della Lega, e non hanno saputo resistere. Curioso siparietto, questa mattina, su una navetta adibita al trasporto dei passeggeri dal terminal ai velivoli all'aeroporto romano di Fiumicino, dove alcuni sindacalisti, trovandosi di fronte Salvini, non hanno resistito e gli hanno dedicato "Bella Ciao", suscitando l'ilarità degli altri presenti. "Non abbiamo resistito: è stato anche un riflesso condizionato, ma è come se fosse scattata una molla nel farci intonare ‘Bella Ciao'!" ha dichiarato Angelo Leo, segretario provinciale della Fiom Cgil di Brindisi.

"Dovevamo imbarcarci sul volo Roma-Brindisi della 17.15 – racconta Leo -. Ed abbiamo visto che c'era un quarto d'ora di ritardo, quindi mentre eravamo in fila abbiamo notato sopraggiungere il ministro Salvini con la scorta e tutto il seguito ed a questo punto, abbiamo pensato che il ritardo fosse dovuto anche a questa circostanza. Così, nel bus che ci portava vicino all'aeromobile ci siamo messi a intonare ‘Bella Ciao'!". La risposta di Salvini non si è fatta attendere. Su Twitter, il ministro ha scritto: "Un Maloox per i compagni della Cgil".