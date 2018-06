in foto: Foto di repertorio

All'interno del confessionale di una chiesa romana è stato trovato un plico sospetto. Conteneva due buste di plastica dal contenuto sorprendente: ben 36mila euro in contanti. A effettuare la scoperta i carabinieri della stazione di Roma San Pietro, allertati dal parroco di Santa Maria delle Fornaci. La chiesa si trova nell'omonima piazza, tra il quartiere Aurelio e Trastevere, a pochi passi dalle mura della Città del Vaticano.

A seguito dell'ispezione i militari hanno rinvenuto all'interno del confessionale due buste di plastica contenenti, in totale, 36mila euro in contanti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per fare luce sull’insolito ritrovamento. Per il momento non viene esclusa nessuna ipotesi: uno scambio di denaro non avvenuto? Una persona che si è dimenticata i soldi mentre si confessava?