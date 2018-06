Momenti di paura, nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 giugno, a Monteverde, quartiere di Roma. Un tecnico è stato chiamato nella filiale Ubi Banca di via Polense per riparare lo sportello del bancomat, oggetto di un tentativo di rapina nella notte tra venerdì e sabato: alcuni malviventi avevano cercato di forzarlo, senza successo. Quando l'uomo è arrivato all'istituto di credito, però, vicino al bancomat ha notato una busta di plastica bianca contenente una polvere sospetta. Immediata è scattata la chiamata alle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati gli artificieri della Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Sezione Volanti e a quelli della scientifica. Dopo le analisi di rito, gli artificieri hanno stabilito che la polvere sospetta, circa 300 grammi, era in realtà esplosivo. Immediate sono scattate le procedure di sicurezza: l'istituto di credito e il bar tavola calda adiacente alla banca, affollate di persone, sono stati prontamente evacuati. L'esplosivo, che probabilmente doveva essere usato per tentare un nuovo colpo al bancomat, è stato invece preso in consegna dagli uomini della scientifica.