Bus turistici nel mirino della Polizia Locale, che in soli sei mesi ha elevato 17.550 sanzioni per i torpedoni che assediano il centro della capitale e che spesso e volentieri a giudicare dalla mole dei verbali non rispettano le regole. I numeri sono stari resi noti oggi dal Comando Generale della Polizia Locale, e sono riferiti ai primi sei mesi del 2018 per rispondere alle polemiche apparse su alcuni quotidiani sui controlli troppo scarsi.

“I numeri parlano chiaro – spiega Antonio Di Maggio – Questo a riprova che ci siamo. Se proprio la vogliamo dire tutta i controlli sono stati ancora più assidui proprio negli ultimi mesi. Si consideri che le sole pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) effettuano verifiche quotidiane su NCC, taxi e bus turistici, soprattutto nelle aree dove si registra maggiormente l'afflusso di questi mezzi. Nel mese di giugno il solo Gpit ha effettuato oltre mille controlli."