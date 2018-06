Un uomo ha aggredito due controllori Atac a bordo dell'autobus 450 dopo che gli avevano chiesto di mostrargli il titolo di viaggio per la tratta che stavano percorrendo. E' successo nella zona di Centocelle a Roma est, il passeggero era a bordo del mezzo adibito al trasporto pubblico senza aver fatto il biglietto. Quando i due ispettori dell'azienda di trasporti capitolina gli hanno chiesto i documenti per multarlo, è andato su tutte le furie: preso dalla collera ha strattonato uno dei due e ha cercato di scappare. Dopo la chiamata d'emergenza al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato per aggressione e resistenza nei confronti del pubblico ufficiale. In manette, è stato accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Controllori aggrediti a bordo del bus 450

L’uomo, 51 di nazionalità nigeriana, con precedenti e senza fissa dimora, è stato invitato scendere dal mezzo e a fornire le proprie generalità ai controllori per la multa. L'utente si è rifiutato ed è nata una lite molto animata ed è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.