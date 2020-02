in foto: La strada provinciale del Terminillo chiusa per una bufera di neve

La strada provinciale 10 Turistica del Terminillo è stata chiusa a causa di una bufera di neve. La strada è stata chiusa tra il chilometro 11 e il chilometro 18 in località Iaccio Crudele. Così comunica in una nota Astral Infomobilità. Una nuova nevicata, tra l'altro, potrebbe verificarsi durante la notte, tra le 21 e le 7 di mattina. Nelle ore più fredde le temperature si manterranno di diversi gradi sotto lo zero (la temperatura minima sarà intorno ai -8 gradi). Domani, venerdì 28 febbraio, tornerà il sole anche sul monte Terminillo, ma le temperature massime non supereranno lo 0 neanche nelle ore più calde della giornata.

Nuova perturbazione in arrivo a marzo

Sabato il tempo sarà variabile, mentre domenica le temperature si alzeranno di qualche grado e potrebbe anche piovere. L'arrivo di una nuova perturbazione è previsto tra lunedì e martedì della prima settimana di marzo. Non sono escluse altre nevicate.

Queste le previsioni del tempo per domani, venerdì 28 febbraio: "Nord tempo perlopiù asciutto e soleggiato, eccetto per una residua variabilita' sulle Dolomiti con locali precipitazioni. Temperature in aumento, massime tra 11 e 15. Al Centro giornata stabile e soleggiata eccetto per residui fenomeni al mattino tra Umbria e Lazio interno. Temperature in lieve aumento, massime tra 14 e 18. Al Sud instabile nella prima parte del giorno con piogge e qualche acquazzone soprattutto ad ovest. Più asciutto in Sicilia. Migliora entro sera. Temperature in ascesa, massime tra 15 e 20".