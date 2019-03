Non si rassegnava alla fine della loro storia, ed aveva iniziato a stalkerare la propria ex-fidanzata, poco più che adolescente, fino ad inseguirla in macchina e rischiando anche di causare un incidente pur di fermarla. Alla fine la giovane ha trovato però la forza di denunciare, facendo arrestare il suo ex-fidanzato, anch'egli un giovane romano che si trova ora nel carcere di Regina Coeli a disposizione della magistratura.

E' accaduto nella zona della Bufalotta: lei lo aveva lasciato dopo anni di soprusi e violenza, sia fisiche sia fisiologiche, ma lui non si era rassegnato a questa decisione ed aveva cercato di "riconquistarla" con ogni mezzo. Prima in maniera "romantica", ma poi non si è fatto problemi a ricorrere nuovamente alla violenza. Insulti, percosse e perfino sputi quelli subiti dalla giovane nel corso degli anni, da parte del giovane che è solo di poco più grande di lei. Dopo bigliettini, messaggi e telefonate di "conciliazione", con anche rose bianche lasciate sull'automobile, una volta capito che la giovane era ferma nella sua decisione, l'ex compagno ha iniziato nuovamente con le maniere violente, fino anche ad inseguirla in macchina. Questo l'ultimo episodio, particolarmente grave se inserito nel contesto in cui è avvenuto: la giovane, infatti, accortasi che il suo ex l'attendeva sotto casa, aveva chiesto ad un'amica di farsi accompagnare in auto, ma lui a quel punto ha dato vita ad uno spericolato inseguimento, nel tentativo di far fermare con la forza la vettura sulla quale le due viaggiavano. Dopo questo episodio, la giovane ha quindi denunciato e raccontato tutti agli agenti del commissariato Fidene che, dopo le indagini di rito, hanno fatto scattare le manette nei confronti del giovane.