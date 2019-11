Aprire la porta di casa propria e trovare sullo zerbino delle banane marce farebbe arrabbiare chiunque, ma quando questo succede a un'attrice maliana oltre alla rabbia c'è lo sdegno per il messaggio razzista. Protagonista suo malgrado del vergognoso episodio è Balkissa Maiga, attrice che ha recitato in film come "Acab", "L'uomo senza gravità", "Lasciami per sempre" e "Sette minuti". Lo ha denunciato lei stessa con una foto su Facebook, dove è ritratto lo zerbino con sopra le banane. "L'ingresso di casa mia stamattina! Eppure il razzismo non esiste! Ci si sente davvero male dentro!". Tanta è stata la solidarietà nei confronti di Maiga: sono molte le persone e i vip del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno mandando messaggi di conforto all'attrice. "Chi fa questi gesti è spesso una persona piccola e triste. Compatiamoli, ma allo stesso tempo, in ogni angolo e in ogni istante, combattiamoli!", le scrivono su Facebook i suoi sostenitori.

Balkissa Maiga vittima di razzismo: presentata denuncia ai carabinieri

Non si sa chi sia stato a compiere questo getto razzista nei confronti dell'attrice. Certo è che farlo davanti alla porta di un'abitazione, non aiuta a "sentirsi sicuri in casa propria", per dirla con parole care alla destra. Mentre Balkissa Maiga non sa chi sia questa persona che le ha lasciato le banane davanti casa, i responsabili sanno perfettamente quale sia il suo indirizzo. Un particolare che inquieta e che fa capire quanto alcune persone siano pronte a tutto pur di dare sfogo ai loro istinti più bassi. "Non so se chi le ha regalato quel cesto di banane destrutturato mi faccia più schifo o più pena – commenta Barbara Santise –

Lo immagino lì, microfallico e beota, che se la bulla con gli amici condividendo la sua bravata. Povero coglione". L'attrice ha deciso di sporgere denuncia, e in questo momento si trova dai carabinieri.