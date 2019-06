in foto: Auto date alle fiamme e posizionate al centro della via Salaria

Per garantirsi una fuga sicura e impedire l'arrivo delle forze dell'ordine, avevano dato fuoco a due automobili e ad altrettante balle di fieno, che poi avevano posizionato al centro della via Salaria. Un muro di fuoco e fiamme che avrebbe dovuto ostacolare, nelle intenzioni dei ladri, l'arrivo dei carabinieri. La banda, composta da cinque malviventi, aveva nel mirino una gioielleria al civico 134 della consolare, ma il ‘colpo' è fallito.

Fallito il colpo dei ladri in gioielleria

Appena hanno visto le auto in fiamme, infatti, alcuni residenti hanno allertato i carabinieri, che in pochi minuti si sono precipitati sul posto e hanno sorpreso in flagrante i ladri, proprio mentre questi stavano cercando di rompere le vetrate del locale dopo aver scassinato la saracinesca della gioielleria. I militari della compagnia di Monterotondo hanno messo in fuga i cinque malviventi prima che potessero mettere a segno il colpo. I membri della banda, tutti con il volto coperto, si sono messi in fuga a piedi e sulle loro tracce ci sono i carabinieri di tutte le stazioni di Roma Nord. Sul posto, per cercare di spegnere l'incendio delle balle di fieno e delle automobili, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. A causa delle fiamme la via Salaria è stata chiusa per diverse ore nel corso della notte ed è stata riaperta al traffico intorno alle 4 e 30 del mattino.