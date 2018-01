Un giovane di 27 anni – originario di Reggio Calabria ma tempo residente a Roma – è stato arrestato per aver tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto, ai danni di un anziano signore in via Camillo Serafini, in zona Bravetta alla periferia della capitale. Il ragazzo aveva intimato alla sua vittima di fermare l'auto, protestando per un presunto danno alla sua auto. Ovviamente, per i fantomatici danni subito, proponeva all'uomo di risolvere senza constatazione amichevole e senza chiamare i vigili, ma chiedendogli del denaro in contante: una vera e propria estorsione.

Purtroppo per lui il truffatore è stato notato da una pattuglia dei carabinieri che ha deciso di verificare cosa stesse succedendo. I militari hanno così sventato la tentata estorsione e hanno fermato il truffatore, che stava tentando di allontanarsi a piedi. Già noto alle forze dell'ordine il 27enne è risultato essere recidivo. Posto agli arresti domiciliari dovrà rispondere delle accuse di di tentata truffa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.