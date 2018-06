Prima gli sputi e gli insulti, poi i pugni, fino a rompergli il naso. Vittima del branco, un 34enne di nazionalità indiana che è stato preso di mira e picchiato da minorenni. L'episodio di violenza si è consumato intorno alle ore 20 di domenica scorsa in via Scarpanto, nei pressi della fermata metro Jonio. Si tratterebbe di tre giovani italiani, probabilmente minorenni che, dopo l'aggressione, sono stati visti fuggire verso il Tufello. Non sono ancora chiare le cause dell'aggressione e non si esclude che l'episodio di violenza sia a sfondo razzista. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale in ambulanza al Sandro Pertini dove è stato medicato con 6 punti di sutura e 7 giorni di prognosi. La vittima ha poi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Aggressione in via Scarpanto

Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell'ordine dal raccolto della vittima, la sera della violenza l'uomo si trovava in strada con una comitiva di connazionali nella zona di Val Melaina, nei pressi della fermata Jonio della Metro B. I tre giovani si sono avvicinati al gruppo con insulti e sputi. Il 34enne si è avvicinato a loro chiedendo spiegazioni sul loro comportamento. È a questo punto che sarebbe scattata la furia: la vittima è stata colpita in pieno volto con violenza.