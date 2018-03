Una mamma si è incatenata davanti al Comune di Bracciano, in provincia di Roma, perché il suo bambino di 5 anni, disabile, non può andare a scuola. Il contratto della sua insegnante di sostegno è scaduto il 23 febbraio scorso e non è stato rinnovato. Questa mattina, 8 marzo, nella giornata della Festa della Donna, mentre nella Capitale sfilano cortei e i trasporti sono congestionati dallo sciopero, Lisneidy è scesa in strada con una catena in mano e ha lanciato un segnale forte manifestando per i diritti di suo figlio che dal 26 febbraio resta a casa perché non ha una maestra che lo segue e che gli spetta di diritto. "Mio figlio tutte le mattine si alza presto, cerca il suo grembiule e si mette davanti alla porta di casa ad aspettare Marianna, la ragazza del pulmino che lo porta a scuola". Il bambino frequenta il terzo anno della scuola materna dei Pasqualetti di Bracciano, come i suoi compagni ha dovuto saltare alcuni giorni di scuola a causa della neve, ma i suoi amichetti sono tornati in classe, lui no. "Mi chiede, mamma voglio andare, devo mentirgli con il cuore in mano e rispondergli che non si può, che la scuola è chiusa".

Mamma si incatena davanti al Comune

Il gesto di Lisneidy ha trovato il sostegno di molte mamme della classe che le sono rimaste vicino. "Come genitori le siamo accanto perché non è concepibile che a un bambino venga negato questo diritto. Resteremo accanto a lei a sostenerla". Nel corso della giornata, probabilmente si incatenerà ai cancelli del Comune anche un'altra mamma, di una bambina disabile presente sempre nella stessa classe e saranno in due a chiedere risposte concrete al sindaco di Bracciano, che questa mattina non era presente. "Questi due bambini hanno il diritto di continuare il percorso che hanno iniziato. Per il momento ci è stata proposta come soluzione solo quella di dividere un'insegnante di sostegno con altri due bambini del piano di sopra ma non sarebbe giusto sottrarre ore a loro e penalizzare tutti". Nessuna risposta al momento da parte del'amministrazione: "Ieri ci è stato detto che la richiesta dei fondi necessari in Regione ha avuto esito negativo. Abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti ma non ci è stata ancora concessa. Il mio prossimo passo è la denuncia".

Il sindaco di Bracciano: "Nessuna risposta dal Ministero"

"La signora ha ragione a cercare di far rispettare i propri diritti, purtroppo questo Comune è in piano di riequilibrio e per assumere ha bisogno delle autorizzazioni del Ministero dell’Interno – ha detto il sindaco di Bracciano, Armando Tondinelli, contattato da Fanpage.it – In data 8 febbraio l'amministrazione ha chiesto al Ministero la proroga per la figura dell’insegnante presso la scuola materna ma non abbiamo ancora ricevuto risposta". E ha aggiunto: "Mi ero anche esposto personalmente per autorizzare la riconferma dell’insegnante di sostegno, anche pagandolo personalmente, nelle more dell’autorizzazione del Ministero, ma gli uffici preposti all’assunzione hanno dichiarato che senza la disposizione, non avrebbero proceduto all'assunzione, d'altronde la legge questo prevede ed io di più, anche se con grave rammarico non posso fare".