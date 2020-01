in foto: La pizzeria distrutta dalle fiamme (Foto Facebook)

Incendio nella pizzeria "Il Faraone" a Bracciano, Comune in provincia di Roma. Le fiamme sono divampate all'interno dei locali in via delle Magnolie, esattamente nella zona di Bracciano Due. Il rogo risale alla settimana scorsa, precisamente e si è verificato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. Secondo le informazioni apprese, il rogo è scaturito a causa di un corto circuito, probabilmente di un elettrodomestico, dal quale sono partite le fiamme. A dare l'allarme i residenti, che hanno notato il locale andare a fuoco e hanno chiesto l'intervento dei pompieri. Sul posto, all'altezza del civico 12 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono entrati all'interno della pizzeria per verificarne la stabilità, constatando che i locali hanno subito ingenti danni. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia di Bracciano. Esclusa l'ipotesi dolosa, quando è divampato l'incendio la pizzeria era chiusa con serranda abbassata e i militari non hanno trovato nessun segno di effrazione che potesse far pensare a un'azione esterna.