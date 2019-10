in foto: La nuova sala operatoria

Un nuovo ambulatorio chirurgico all'ospedale Padre Pio di Bracciano. È un altro tassello che si aggiunge al nosocomio in provincia di Roma, presidio di un comprensorio anni fa a rischio chiusura, ma che superata la fase di criticità, dopo un risanamento complessivo, la Regione Lazio e la Asl Rm4 puntano a rilanciare. L'inaugurazione sabato mattina 26 ottobre, alla presenza dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, del direttore generale della Asl Rm4 Giuseppe Quintavalle, dei responsabili dei vari reparti e delle istituzioni. Lo scorso marzo hanno aperto al pubblico un nuovo laboratorio di analisi, la sala gessi e la week surgery.

"Oggi inauguriamo un altro pezzo di questo ospedale che era il vecchio complesso operatorio – ha detto Quintavalle – Bracciano ha avuto negli ultimi mesi un trend in miglioramento su vari interventi, come quello al femore e alla colecisti. Dobbiamo continuare a lavorare per mostrare alla Regione e al Ministero che questo polo ospedaliero ha una funzionalità importante, grazie alle risorse che abbiamo all'interno. Il Padre Pio dev'essere considerato un ospedale di una zona importante, che si sta guadagnano i suoi pezzi fondamentali".

D'Amato ha definito l'inaugurazione dell'ambulatorio chirurgico "un passo avanti possibile perché il sistema sanitario non produce più disavanzo, stiamo facendo un grande sforzo con i nostri operatori nel reclutamento del personale. Abbiamo ad oggi oltre trecento procedure concorsuali in piedi, dopo duri anni alle nostre spalle. Dobbiamo puntare sul miglioramento tecnologico, sull'appropriatezza delle nostre strutture, sulla qualità del lavoro e sul reclutamento del nuovo personale".

"Una Regione che esce dal Commissariamento può tornare ad investire sui territori – spiega il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – L'inaugurazione di questa mattina è un segnale importante per il rilancio della struttura e dei servizi in provincia di Roma, per una sanità sempre più vicina alle esigenze delle persone".