Un direttore di posta è stato accoltellato all'interno degli Uffici di Bracciano, Comune nell'area metropolitana di Roma nord. E' successo oggi, lunedì 23 luglio, in via dei Lecci, al civico 9. Secondo le informazioni riferite a Fanpage.it da alcuni testimoni, un uomo a volto scoperto ha fatto irruzione nei locali intorno alle 13.30, orario di chiusura. L'autore del gesto ha chiesto ai dipendenti dell'ufficio postale di consegnare i soldi che ha rubato e portato via con se. Non è chiara la dinamica dell'accoltellamento: il direttore di banca, dopo una violenta aggressione, è stato colpito a un braccio da un arma da taglio, che gli ha provocato una ferita profonda. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute per fortuna non risultano gravi e non dovrebbe aver riportato lesioni ai tendini.

Secondo quanto appreso, l'uomo si è presentato armato di una pistola giocattolo per estrarre poi, in un secondo momento, l'oggetto con il quale ha tagliato il braccio della vittima. Poi, ottenuto quello che cercava, insieme ad alcuni complici, si è dato alla fuga. Grande lo spavento di chi ha assistito alla scena in un paese in cui fatti del genere non si verificano spesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri per risalire ai responsabili. I militari hanno iniziato le ricerche battendo le strade che portano a Roma e ai comuni limitrofi di provincia, Cerveteri e Manziana.