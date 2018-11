in foto: Immagine di repertorio

Violente risse per futili motivi, aggressioni per uno sguardo di troppo. Da qualche tempo le notti di piazza Euclide, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi dei Parioli, cuore della ‘Roma bene', erano funestate da gravi episodi che hanno finito per attirare le attenzioni delle forze dell'ordine. Oggi, al termine di una lunga attività di controllo del territorio e di indagine, gli agenti del commissariato di Villa Glori, hanno fermato cinque ragazzi tra i sedici e i vent'anni, che ora dovranno rispondere davanti a un giudice dei reati di minacce e lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sul territorio si affrontavano due gruppi di "Pariolini", divisi da una rivalità che dallo scherno era sfociata ripetutamente nella violenza. Cinque gli episodi ricostruiti nel corso delle indagini. Nel corso delle risse due giovani hanno riportato la frattura della mandibola, altri il naso rotto o altro tipo di lesioni.