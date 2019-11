in foto: Belen Rodriguez e Stefano De Martino

È iniziato a Latina il processo a Belen Rodriguez e a Stefano De Martino per una presunta aggressione a due paparazzi a Ponza nell'agosto 2012. La showgirl e il presentatore avrebbero dovuto raccontare la loro versione al giudice e la loro presenza sembrava scontata, ma oggi non si sono presentati nel tribunale del capoluogo pontino e in più l'udienza si sta svolgendo a porte chiuse per motivi di riservatezza. Il giudice ha accolto la richiesta e così, stando a quanto riporta il Messaggero, i cronisti presenti sono stati fatti uscire dall'aula. Secondo quanto si apprende, Belen e De Martino avrebbero chiesto alla corte di ascoltare l'audio di un video girato durante la lite a Ponza.

L'aggressione ai paparazzi a Ponza nell'agosto 2012

Questi i fatti contestati: Belen e Stefano stanno trascorrendo le vacanze sull'isola di Ponza. Sono in barca e prendono il sole, quando un paparazzo scatta loro una foto da lontano a bordo di un gommone. Lo rintracciano a Palmarola e, stando alle ricostruzioni dei pm, lo aggrediscono a calci e pugni per prendere la macchina fotografica. Questa viene restituita al proprietario solo diversi minuti dopo a Ponza. Quest'ultimo, insieme a un suo collega presente sul posto, presenta una denuncia ai carabinieri. Coinvolto nei fatti anche Perez Blanco, che all'epoca dei fatti era fidanzato della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.

I tre sono stati accusati di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni non gravi". Tradotto: avevano ragione, ma hanno provato a farsi giustizia da soli. I tre accusati hanno sempre smentito ogni coinvolgimento. I due fotografi, che si sono costituiti parte civile, sono stati già ascoltati, mentre oggi sarebbe dovuto essere il giorno di Belen e Stefano, ma i due, come detto, non si sono presentati a Latina.