I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, hanno individuato in piazza Vittorio Emanuele II una banda di borseggiatori già noti alle forze dell'ordine e, facendo attenzione a non essere scoperti e in abiti civili, li hanno seguiti nella speranza di beccarli in flagranza di reato. I militari sono saliti a bordo di un tram della linea 8, sempre tenendo d'occhio i sospetti e aspettando il momento giusto per intervenire.

E l'attesa dei carabinieri è stata ricompensata: dopo aver studiato a lungo i passeggeri i borseggiatori hanno individuato la loro preda. Avvicinandosi con circospezione l'hanno infine circondata e derubata del portafogli. Ma a quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato cinque cittadini di nazionalità romena e riconsegnato il maltolto a un cittadino filippino di 50 anni, l'uomo caduto nella tela dei borseggiatori. Trattenuti in caserma i borseggiatori saranno sottoposti al rito per direttissima.