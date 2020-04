Salgono a 65 i casi positivi all'Università Pontificia Salesiana di Roma. Solo ieri il conteggio era arrivato a 45 unità, oggi la notizia dei 20 contagi in più. Diciassette persone sono state trasferite presso una delle strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi Covid in isolamento domiciliare, mentre sei sono ricoverati in ospedale. Il resto si trova in una palazzina a parte, isolata dalle altre: secondo quanto dichiarato dal rettore Mauro Mantovani a Fanpage.it, la situazione sarebbe sotto controllo e l'Università è in stretto contatto con la Asl Roma 1. Eppure, prima della denuncia di Fanpage.it, nessuno era venuto a conoscenza del focolaio all'interno della struttura. E i residenti di Nuovo Salario, allarmati per la situazione e la mancanza di controlli dei giorni precedenti, sono furiosi per la gestione del caso.

La rabbia dei residenti: "Non sapevamo nulla"

"Come per altre situazioni di comunità e strutture residenziali, presenti sul territorio della ASL Roma 1, le operazioni sono state gestite con la massima tempestività e con le comunicazioni dovute, senza alcun rischio per la popolazione", ha dichiarato la Asl Roma 1 ieri in una nota. "Lì dentro ci sono quattro persone che stanno molto male, e nessuno ha dato la notizia – ha spiegato un residente – Io abito qui in zona, eppure sono venuto a saperlo oggi. Tutti loro uscivano quando volevano, chi in farmacia, chi a fare la spesa. Ora stanno dentro, ma chi è andato nei negozi a fare acquisti, come sta la gente con cui ha parlato? Pure quella va in giro".

Lo scoppio del focolaio nell'Ateneo Salesiano

L'Università Pontificia Salesiana di Roma è una delle più importanti istituzioni educative e culturali cattoliche in Italia. La sede è a Nuovo Salario, dove si trova anche il campus che ospita oltre 200 studenti provenienti da tutto il mondo, docenti e membri della congregazione. Nei giorni scorsi si è scoperto che all'interno c'era stato un boom di contagi da coronavirus. Inizialmente nessuna comunicazione era stata diramata dalle autorità accademiche, né nessuna indicazione cautelativa ufficiale era stata fornita dalle autorità sanitarie per limitare il contagio, lasciando ogni cautela al buon senso di chi vive nel campus. Senza contare che decine di lavoratori continuavano a entrare e uscire dall'ateneo anche durante l'esplosione del focolaio.