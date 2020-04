in foto: Foto di repertorio

Da oggi, lunedì 27 aprile, sarà possibile richiedere il contributo straordinario all'affitto 2020, rivolto a tutte le famiglie romane in difficoltà economiche in seguito all'emergenza coronavirus. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino a lunedì 18 maggio 2020. Sarà possibile richiedere un contributo per il pagamento dell'affitto su immobili di proprietà privata o pubblico. L'ammontare non potrà superare il 40 per cento del costo di tre mensilità del 2020. In pratica se l'affitto mensile è di 800 euro, si potranno ricevere massimo 960 euro in totale.

Come presentare le domande per il contributo per l'affitto

I cittadini potranno presentare domanda cartacea o domanda online direttamente sul sito di Roma Capitale. In questo caso bisognerà allegare una copia del documento di identità e un'autocertificazione firmata, il cui modulo è disponibile sul sito, ma anche presso le edicole aderenti al servizio. Chi vorrà presentare la domanda in formato cartaceo dovrà rivolgersi alle 120 edicole che effettuano il servizio. La domanda, anche in questo caso, verrà compilata, firmata con in allegato una copia di un documento di identità e andrà consegnata in municipio. Tutti i modelli, sia quello dell'autocertificazione che quello della domanda, saranno pubblicati sul sito di Roma Capitale. Chi vorrà inviare la domanda online, ma non ha a disposizione una stampante, potrà, come detto, rivolgersi alle edicole e chiedere i modelli stampati.

Online i moduli per le domande

"Tutte le informazioni, il bando, i requisiti per la richiesta del Contributo straordinario all’affitto 2020, il link dove compilare la domanda online e l’elenco delle edicole sono disponibili sul portale di Roma Capitale", si legge sul sito del Campidoglio. Le risorse per questo contributo, pari a 12 milioni di euro, sono state trasferite a Roma Capitale dalla Regione Lazio. L'obiettivo è "che questo importante contributo venga fornito rapidamente alle persone, che hanno bisogno adesso di un sostegno per affrontare le difficoltà economiche legate all'emergenza sanitaria".

