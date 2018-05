Bondage, umiliazioni, punizioni e giochi erotici per avere una splendida forma fisica. Sesso in cambio di benessere: questa la promessa che un personal trainer faceva alle sue giovani vittime. L'uomo, un 46enne, è stato arrestato ed è accusato di induzione alla prostituzione nei confronti di almeno tre ragazze. "Cagnetta", era il nomignolo affibbiato a una di loro. In passato, riporta il Corriere della Sera, aveva partecipato alla trasmissione televisiva ‘Amici' in qualità proprio di personal trainer.

L’uomo ha prima avuto rapporti sessuali con le ragazze e poi le ha convinte a prostituirsi organizzando incontri, anche a tre, in diversi alberghi della capitale. I costi: 130 per una ragazza, 300 euro per incontri con due ragazze. Le vittime dovevano poi consegnare tutto il denaro al personal trainer nel suo studio. Gli amici dell'ultima vittima, poco più che ventenne, si sono rivolti al commissariato di Roma San Paolo. Due ragazze hanno raccontato tutto ai poliziotti e così gli investigatori hanno organizzato un blitz per incastrare il personal trainer. Al momento della consegna dei soldi nel suo ufficio, gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo. Nella stanza hanno trovato i 430 euro in contanti appena consegnati dalle vittime, alcuni giocattoli sessuali e lo smartphone utilizzato per organizzare gli incontri. Dalle indagini successive, si legge nel comunicato diffuso dalla questura di Roma, è emerso il coinvolgimento di una terza ragazza che, da vittima di C.M., sarebbe diventata poi sua complice gestendo gli incontri delle ragazze. È stato anche accertato che la cocaina faceva parte del rituale di convincimento. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione della magistratura. La Questura invita chiunque sia vittima o testimone di episodi simili a rivolgersi al commissariato San Paolo (tel. 06.55501).