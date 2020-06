in foto: Foto di Reporter Montesacro

Continua a piovere sulla capitale, che dalle 10 di questa mattina è stata investita da una fortissima pioggia che sta creando disagi alla popolazione. I temporali sono previsti per tutta la mattinata poi, a partire dal pomeriggio, il tempo dovrebbe migliorare. Sono diverse le strade di Roma che si stanno allagando, creando problemi alla circolazione. Un incidente si è verificato su via Braccianense all'altezza di via Monte Franco, mentre su via Nomentana, all'altezza di viale Regina Margherita, cinque macchine si sono tamponate tra loro. Sul posto la Polizia Locale, non ci sarebbero feriti gravi a causa del sinistro.