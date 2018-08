Un violento temporale si è abbattuto nella serata di ieri su Roma e i comuni limitrofi, in particolare a sud della capitale. Le intense precipitazioni temporalesche che stanno caratterizzando questa fine d'estate, hanno ormai abituato i romani a girare con ombrello e k-way, ma anche a leggere un bollettino quasi quotidiano di strade allagate, alberi caduti e disagi.

Non ha fatto difetto la tempesta serale di ieri. L'episodio più grave a Casal Palocco, quartiere residenziale tra la periferia di Ostia e quella di Roma, dove un albero è crollato in mezzo a via dei Pescatori, colpendo due auto, a bordo di una delle quali si trovavano due ragazze che sono rimaste ferite. Estratte dalle lamiere della vettura, sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite all'ospedale Grassi di Ostia. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Problemi anche ai Castelli Romani, dove una vera e propria bomba d'acqua, con annesso di tromba d'aria, si è abbattuta tra i comuni di Velletri, Lariano, Lanuvio e Albano, procurando danni, la caduta di un grosso albero in via Campoleone e l'allagamento e la chiusura di diverse strade. Decine le chiamate in pochi minuti ai vigili del fuoco.