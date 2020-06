in foto: Coronavirus

All'Istituto Spallanzani sono ricoverati ad oggi, lunedì 29 giugno, 94 pazienti. Di questi, 44 sono positivi al tampone per la ricerca del nuovo coronavirus, mentre 50 sono sottoposti ad indagini. Tre pazienti sono tuttora ricoverati in terapia intensiva. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 492", si legge sul bollettino 151 diffuso oggi, 29 giugno, dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive. Rispetto a ieri ci sono 12 persone in meno ricoverate e un paziente in meno in terapia intensiva. I guariti o dimessi sono in due più di ieri.

L'andamento dei contagi nel Lazio: i dati di ieri

Nel Lazio sono 841 gli attuali casi positivi al coronavirus (dati aggiornati a ieri, domenica 28 giugno. I pazienti in isolamento domiciliare sono 641, 187 sono quelli ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti nel Lazio sono complessivamente 837, mentre 6418 sono le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8096 casi, fa sapere la Regione Lazio.

L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha annunciato ieri che "nella Asl Roma 3 è sotto controllo il focolaio a Fiumicino. Non risultano al momento positivi tra i clienti delle due attività di ristorazione. Eseguiti oltre 1.100 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi per l'indagine epidemiologica e voglio ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro fatto nelle ultime 48 ore".