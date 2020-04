Sono 180 le persone risultate positive oggi al coronavirus nel Lazio. Lo riporta l'ospedale Lazzaro Spallanzani nel consueto bollettino giornaliero delle 12, specificando che sono 23 al momento i ricoverati nel reparto di terapia intensiva del nosocomio, e che in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 215. Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid-19 positivi/ Pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi". La situazione nel Lazio è al momento sotto controllo e i contagi sembrano diminuire: il picco, di cui si è molto parlato nelle scorse settimane, per adesso non è ancora arrivato. Anche se, ovviamente, rispetto all'inizio della pandemia i casi di coronavirus nella regione sono diventati migliaia.