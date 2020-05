in foto: Foto di repertorio

Sono 88 i pazienti ricoverati in questo momento all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, 37 positivi al coronavirus e 51 sottoposti a indagini. Lo ha reso noto l'ospedale nel suo consueto bollettino giornaliero, specificando che otto persone sono ricoverate nel reparto di terapia intensiva perché necessitano di supporto respiratorio. Continua a diminuire il numero di contagi e ricoveri giornalieri confermando – per ora – il trend in diminuzione in tutto il Lazio. La situazione è al momento sotto controllo, anche se le autorità sanitarie invitano costantemente a non abbassare la guardia e a mantenere le misure di precauzione per il contenimento del coronavirus, pandemia globale che da mesi ha cambiato le abitudini di vita di miliardi di persone nel mondo.

I contagi totali nel Lazio

Al momento sono 3554 i contagi nel Lazio. 1085 sono le persone ricoverate in ospedale, 60 si trovano nelle terapie intensive dei vari nosocomi. 688 i decessi totali nella regione. Massima attenzione c'è in questo momento sulla Fase 2: migliaia di persone sono tornate al lavoro, le strade delle città sono di nuovo piene di persone e i mezzi pubblici stanno cominciando a essere più affollati rispetto – ovviamente – a quando è iniziato il lockdown. Il timore è che i contagi possano iniziare a salire nuovamente: se questo dovesse accadere, non è escluso che le misure di contenimento vengano nuovamente inasprite per contrastare la pandemia.